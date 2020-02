Intesa Sanpaolo: Montagnese, protagonisti sfida innovazione

"Intesa Sanpaolo ha in Italia una quota del 25% del mercato delle startup e del 50% delle pmi innovative. Lo scorso anno abbiamo valutato più di 1.300 startup e le abbiamo fatte incontrare con oltre 800 investitori del mondo". Lo ha sottolineato Maurizio Montagnese, presidente dell'Innovation Center di Intesa Sanpaolo, protagonista del VentureUp Forum alle Ogr di Torino. "I numeri ci confortano in quanto oggi abbiamo 12 ricerche collaborative in atto, tre brevetti depositati con proprietà intellettuale della banca, un plafond dedicato alla circolar economy di 5 miliardi di euro di cui 1 miliardo già valutato", ha spiegato. "La nostra banca - ha ricordato Montagnese - ha creato un'azienda dedicata ai temi dell'innovazione, l'Innovation Center, che ha sede nel grattacielo a Torino, con l'obiettivo di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di innovazione. La domanda arriva dalle imprese, l'offerta tendenzialmente delle startup, il tutto nel modo il più possibile coerente con il paradigma dell'economia circolare che per noi è fondamentale. Ci sono 70 persone che ci lavorano e che hanno analizzato, studiato e progettato su tematiche come l'intelligenza artificiale, le neuroscienze, la circolar economy, che oggi sono sulla bocca di tutti, ma quando siamo partiti, cinque anni fa, erano prerogativa esclusiva degli addetti ai lavori".