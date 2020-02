'Ndrangheta: infiltrazione in Valle d'Aosta, chieste pene fino a 20 anni

Sono state chieste dalla Procura di Torino condanne fino a 20 anni di carcere per 12 imputati nell'ambito del processo con rito abbreviato, riguardante le infiltrazioni delle cosche di 'ndrangheta in Valle d'Aosta. La pena più alta, 20 anni, è stata richiesta per l'uomo che, secondo la Dda torinese avrebbe svolto un ruolo apicale nella gestione e organizzazione 'ndranghetistica in Valle d'Aosta. L'indagine "Geena" avrebbe fatto luce sulle modalità con cui la 'ndrangheta si sarebbe fatta strada all'interno della politica valdostana allacciando rapporti con alcuni amministratori regionali.