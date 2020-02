Torino: approvata variazione bilancio, fornitori liquidati

Via libera del Consiglio comunale di Torino alla prima variazione di bilancio che consentirà di liquidare i fornitori. L'operazione prevede trasferimenti in entrata con l'iscrizione a bilancio delle poste relative all'anticipazione di liquidità per una somma di 130 milioni da parte di Cassa Depositi e Prestiti. Ciò consentirà all'Amministrazione di pagare i debiti commerciali pregressi. Nel corso del 2019, una operazione analoga aveva comportato risparmi in termini di interessi passivi a carico della Città e un anticipo dei tempi di pagamento ai fornitori.