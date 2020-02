Turismo: Valle (Pd), con noi riconoscimento Lonely Planet

"Il capogruppo della Lega, Alberto Preioni, sostiene che grazie al suo partito la Regione Piemonte tornerebbe dopo 5 anni a partecipare alle più importanti fiere di turismo, citando la presenza alla Bit di Milano. Tengo a informare Preioni del fatto che il 70% del mercato turistico si svolge attraverso strumenti digitali". Così il vicepresidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale, Daniele Valle (Pd), che rimarca come nella precedente legislatura guidata dal centrosinistra il Piemonte abbia ottenuto il prestigioso riconoscimento Lonely Planet come migliore regione turistica 2019. "Il Piemonte - afferma Valle - ha puntato durante la scorsa legislatura su fiere molto importanti, partecipando agli appuntamenti di Londra, Berlino, e Mosca, quelli che veramente contano e hanno un peso a livello internazionale. Alla Bit di Milano non ha preso parte nemmeno il Trentino Alto Adige, che è una Regione a grande vocazione turistica". "Negli anni di governo del centrosinistra - osserva - la Lonely Planet, una delle più famose guide turistiche, ha incoronato il Piemonte miglior Regione turistica 2019 al mondo. Quando la Giunta Cirio raggiungerà un risultato simile, la Lega potrà esaltare la propria politica in materia di turismo".