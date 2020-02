Auto: Fca, -6,7% vendite in Europa a gennaio

Il gruppo Fca ha immatricolato a gennaio in Europa, Efta e Gran Bretagna 64.148 auto, il 6,7% in meno dello stesso mese del 2019. In lieve aumento la quota pari al 6,7% a fronte del 6,6% di gennaio dell'anno scorso. Inizio in calo per il mercato automobilistico dell'Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito). A gennaio - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei dell'auto - sono state immatricolate 1.135.116 vetture con un calo del 7,4%.

Complessivamente Fca ottiene un risultato migliore di quello del mercato con aumenti della quota per i marchi Fiat (+0,3%) e Lancia, in crescita dello 0,1%. Con oltre 47.200 registrazioni, il marchio Fiat ottiene a gennaio una quota del 4,2%, in aumento rispetto al 3,9% di un anno fa. Significativa crescita per il brand in Italia, dove nel mese aumenta le vendite del 5,6%.Panda e 500 si confermano ancora una volta leader assolute del segmento A, con una quota del 37,6%. Panda è la vettura più venduta con quasi 16.900 immatricolazioni e una quota del 20,45%: in termini di quota di mercato, gennaio è il migliore mese di sempre dal lancio. Alle spalle di Panda la 500, che con più di 14 mila registrazioni aumenta le vendite del 12,5%. Alfa Romeo nel mese immatricola 3.400 vetture per una quota dello 0,3%. Tra i modelli, Stelvio in Italia è tra le più vendute della sua categoria, con una quota dell'11,3%. Nel nostro paese positivo anche il risultato di Giulia, ai vertici del segmento D tra le versioni berlina. Sono 10.800 le Jeep registrate in gennaio che permettono al brand di mantenere la quota all'1%, la stessa di un anno fa. Risultati significativi per la Renegade che con quasi 5.600 immatricolazioni ottiene una quota del 4,2% nella sua categoria mentre oltre 4 mila sono le vendite di Compass: entrambi i modelli sono ai vertici delle vendite nei rispettivi segmenti in Italia. Anche Lancia chiude il mese con un risultato migliore rispetto a quello del mercato: con 6.250 immatricolazioni ottiene una quota dello 0,6%. Ypsilon anche in gennaio è tra le vetture più vendute in Italia (seconda assoluta) e si conferma leader del segmento B con una quota del 17,2%.