Torino: parte revisione linee Gtt, 9 saranno nuove

Novantacinque linee ordinarie di cui 9 nuove, 19 con parziali modifiche al percorso e 67 invariate. Sarà operativa entro fine estate la prima fase della revisione della rete del trasporto pubblico torinese che diventa gerarchica con 17 linee di forza col maggior numero di passeggeri e la frequenza più alta, 34 di completamento, con percorsi più brevi ma capillari, e linee di estensione verso la prima cintura. Il tutto identificato dai colori magenta, blu e verde. Una "rivoluzione coraggiosa frutto di anni di lavoro" per la sindaca Chiara Appendino che rivendica "le scelte politiche fatte per il salvataggio e rilancio di Gtt e per rendere il trasporto pubblico una reale alternativa al mezzo privato". La nuova rete, sottolineano l'assessora Maria Lapietra e l'ad di Gtt Giovanni Foti, "è basata sulla reale domanda dei cittadini e ha l'obiettivo di migliorare velocità e frequenza dei passaggi, potenziare la rete green su rotaia integrata con bus ecologici e la metro che estenderà i suoi orari" L'aspettativa e di aumentare del 4,38% il numero dei passeggeri annui, dell'8% la frequenza, diminuire del 6% i tempi medi da capolinea a capolinea e risparmiare 12 tonnellate di CO2 l'anno.