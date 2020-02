Astm: Rubegni presidente, Tosoni amministratore delegato

Il Consiglio di amministrazione di Astm ha deliberato la nomina di Alberto Rubegni quale presidente e Umberto Tosoni quale amministratore delegato. Rubegni dal settembre 2015 è stato amministratore delegato di Astm "conseguendo importanti risultati tra i quali il processo di riorganizzazione industriale e strategica, incentrata sul modello di business della 'One Company', che ha visto il suo completamento con l'avvenuta fusione della controllata Sias in Astm, il consolidamento del mercato italiano, la crescita sui mercati internazionali che hanno portato il gruppo a essere il secondo player al mondo nella gestione di concessioni autostradali, l'ingresso del fondo Ardian, una delle principali società di investimento di private equity al mondo, in Nuova Argo Finanziaria", si legge in un comunicato del gruppo. Tosoni era amministratore delegato di Sias e di diverse società concessionarie e, nel settore della tecnologia e dell'innovazione, a.d. di Sinelec, polo dell'information technology del gruppo.