Nosiglia: si aiutino le imprese a mantenere lavoro

Assicurare ciascun lavoratore che non perderà il posto di lavoro. E' la sollecitazione avanzata dall'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia che nel messaggio per la Quaresima chiede solidarietà e preghiera particolarmente per coloro che hanno perso il lavoro. "All'inizio della crisi finanziaria, che ha colpito diversi istituti di credito, era giunta dal Governo un'assicurazione molto forte: nemmeno un euro sarà perso dai risparmiatori - sottolinea Nosiglia - vorrei che con la stessa forza e impegno si dicesse oggi: nemmeno un lavoratore perderà il posto di lavoro". "Il licenziamento è la condizione più devastante per un lavoratore e la sua famiglia e occorre, pertanto, trovare, con l'apporto di tutte le componenti del mondo del lavoro e delle istituzioni, le vie più appropriate per far restare nel ciclo produttivo quanti oggi rischiano di perdere il lavoro" osserva ancora Nosiglia che prosegue: "chi è abituato a ragionare sui grandi numeri e a valutare la situazione dai grafici statistici, stenta a rendersi conto che la crisi sta gravando, in modo sempre più pesante, su persone, famiglie e giovani precari ma coloro che ne subiscono le conseguenze, non sono numeri, ma persone che hanno diritto di essere sostenute offrendo alle imprese le possibilità di mantenerle nel mondo del lavoro", conclude.