Ubi Banca: Genta, aumento prezzo ops? Così è irricevibile

L'offerta di Intesa per Ubi Banca "così com’è è irricevibile". Lo ha detto il presidente della Fondazione Caricuneo, Giandomenico Genta, interpellato in merito a una possibile adesione all'ops nel caso in cui Intesa rivedere al rialzo i valori, al termine della riunione del patto. Mario Cera, componente del direttivo, ne ha sottolineato l'inadeguatezza dal punto di vista dei valori "economico patrimoniali". "C'è un patrimonio netto, basta vedere il bilancio", ha detto, facendo implicito riferimento al fatto che Intesa valorizza Ubi circa 0,6 volte il patrimonio netto.