Tav: chef Rubio in visita a "pasionaria" Dosio in carcere

Chef Rubio, ospite oggi al Festival del Giornalismo Alimentare, va a trovare un carcere Nicoletta Dosio, la pasionaria No Tav 73enne arrestata a fine 2019 Ad annunciarlo, alla manifestazione in corso a Torino, lo stesso Rubio, da sempre sostenitore della lotta contro la nuova ferrovia Torino-Lione. È importante - dice chef Rubio - che Nicoletta stia portando avanti la battaglia, il suo credo per risvegliare l'attenzione su un dramma che sta passando sotto silenzio. Il discorso Tav sembra già chiuso e di conseguenza con questo gesto sta facendo una grande cosa, so che lo porterà a termine e ha fatto bene a farlo". E annuncia che oggi, dopo i i suoi impegni al Festival del Giornalismo Alimentare, andrà a farle visita in carcere, nel capoluogo piemontese "Dopo un abbraccio ascolterò quello che avrà voglia di raccontarmi, o anche in silenzio, con massimo rispetto" dice Rubio. "La battaglia come filosofia va sempre portata avanti. Come riuscita non è detto che il suo gesto possa portare dei benefici visto che anche a Torino le persone che potevano essere più democratiche, più vicine alla causa, ambientale e umana, si son fatte gli affari loro, sono passate al Sì Tav. Quindi - conclude lo chef - non spero nulla, non faccio affidamento sulle istituzioni ma confido nelle azioni e nella lotta".