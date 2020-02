Delitto Caccia: figli procuratore, far chiarezza su tutto

La condanna all'ergastolo, in Cassazione, di Rocco Schirripa, accusato di far parte del gruppo di fuoco che nel 1983 uccise il procuratore di Torino Bruno Caccia, è "un altro passo sulla strada della verità". Ma ora "è venuto il momento di fare definitivamente chiarezza su tutte le responsabilità coinvolte nell'omicidio". Lo affermano i figli del magistrato, Guido, Paola e Cristina, commentando la decisione dell'ultimo grado di giudizio. Sull'omicidio Caccia pendono ancora, a Milano, due procedimenti. Quello aperto nel 2015, e ancora pendente presso il Gip di Milano, indica mandante ed esecutore seguendo piste già presenti in atti del primo processo. È invece in fase di indagini preliminari, presso la Procura generale che ha avocato a sé il fascicolo, il procedimento a carico di Francesco D'Onofrio, aperto in seguito alle rivelazioni del pentito di 'ndrangheta Domenico Agresta, che lo indica come killer. "Auspichiamo che collaborino a questo sforzo tutte le forze in campo - aggiungono i figli di Bruno Caccia - e l'intera società civile, da cui forse potrebbe giungere un aiuto decisivo nella ricostruzione dei fatti".