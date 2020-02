Sanità: Vco; Marchionini, con riassetto rischio sanità serie B

"Ho chiesto al presidente Cirio perché si valuti solo su Verbania l'ipotesi dell'ingresso dei privati e non viceversa a Domodossola. Resta un giudizio di preoccupazione su una operazione di riassetto sanitario che penalizza alcuni territori e rischia di dare al Vco una sanità di serie B''. Così Silvia Marchionini, sindaco di Verbania, commenta l'incontro a Torino con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il capogruppo della Lega Alberto Preioni, presenti alcuni sindaci e amministratori del Vco. "Cirio - dice la sindaca Marchionini - ha confermato la decisione di ubicare a Domodossola l'ospedale nuovo del Vco. Una scelta che comporterà la perdita di servizi e un depotenziamento forte dell'ospedale 'Castelli' in favore di Domodossola. La Regione ha detto che sono in corso trattative con numerosi gruppi imprenditoriali privati desiderosi di impegnarsi all'ospedale di Verbania".