Carceri: sindacati, stato agitazione polizia penitenziaria

Le organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria - Sapp, OSapp, Uilpa PP, Sinappe, Uspp, Fns Cisl e Cgil Fp - dichiarano lo stato di agitazione e la sospensione delle relazioni sindacali. "Riteniamo che la grave situazione in cui versano le carceri italiane imponga un'inversione di marcia da parte del vertice politico e amministrativo del Ministero della Giustizia e più in generale del governo", si legge in una nota. Le organizzazioni sindacali, "vista l'assenza di qualsiasi riscontro alle sollecitazioni inviate", dichiarano lo stato di agitazione "perché possa avviarsi quel confronto più volte sollecitato sui principali temi che si è chiesto di porre all'ordine del giorno. In primis - è scritto nella nota - il problema delle continue, pericolose e intollerabili aggressioni messe in atto nei confronti del personale di polizia penitenziaria, le problematiche connesse alla carenza di organico, oltre alla questione del pagamento degli alloggi di servizio".