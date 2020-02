Scontri Torino: Lega, nessuna borsa di studio a violenti

"Difenderemo sempre il diritto allo studio e tuteleremo gli studenti meritevoli con una condotta esemplare". Capogruppo e vicecapogruppo della Lega in Consiglio regionale, Alberto Preioni e Andrea Cerutti, tirano dritto sulla proposta del presidente Edisu Alessandro Sciretti di revocare le borse di studio agli studenti violenti. "Gli atti violenti devono essere stigmatizzati e condannati sempre e non cambieremo posizione, neppure a seguito di intimidazioni - sostengono gli esponenti del Carroccio -. I Piemontesi contribuisco a finanziare questa valorizzazione di studenti meritevoli e bisognerebbe evitare la stortura che tali sussidi vengano assegnati a ragazzi violenti e che danneggiano addirittura le strutture dell'Ente stesso non avendone rispetto. Non è opportuno causare un danno a terzi e a studenti meritevoli che hanno tutto il diritto studiare sereni e con disciplina applicano le regole di buon senso e una condotta regolare".