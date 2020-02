Sicurezza stradale: Allasia, campagna volutamente scioccante

Nel 2019 in Piemonte ci sono stati 70 incidenti mortali e 1.566 nei quali le persone coinvolte hanno riportato lesioni, su un totale di 4.441. Rispetto all'anno precedente, gli incidenti complessivi sono calati del 6,4%, quelli con lesioni dell'11,2%, mentre quelli mortali sono aumentati del 18,6%. I dati sono ricordati oggi a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, dove in mattinata verrà presentata alle scuole la campagna di sensibilizzazione stradale #sicuroèmorto. Per l'occasione nel cortile del palazzo storico gli ospiti sono stati accolti da una presenza di forte impatto: un'ambulanza e un carro funebre, con tanto di bara all'interno.

"Abbiamo voluto fare una campagna volutamente scioccante, 'Decidi tu come tornare a casa', e abbiamo messo in cortile tre mezzi: un'ambulanza, un carro funebre e un taxi. Il vostro obiettivo deve essere quello di evitare che a casa vostra arrivi una telefonata che nessuno vorrebbe mai ricevere". Così il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, si è rivolto ai ragazzi delle scuole presenti a Palazzo Lascaris per il lancio della campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale voluta dall'assemblea legislativa piemontese. "I mezzi di trasporto sono sempre più sicuri ma vanno usati in modo corretto, rispettando delle regole e soprattutto non abusando mai di alcol e droghe - sottolinea Allasia -. Non sono qui a farvi scuola guida, né voglio farvi una ramanzina, ma per ricordarvi che i mezzi trasporto, seppure sempre più sicuri, vanno usati bene".