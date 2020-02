Comuni: Gattinara e Lenta, si lavora alla fusione

È un progetto per diventare il terzo Comune della provincia di Vercelli per numero di abitanti, in modo da acquisire peso e importanza strategica a livello territoriale: Gattinara e Lenta, nella parte centrale della provincia vercellese, stanno lavorando ad un programma di fusione delle due amministrazioni comunali. A darne notizia sono i rispettivi sindaci, Daniela Baglione per la città del vino e Giuseppe Rizzi per Lenta. "Negli ultimi dieci anni - dicono - ci sono stati numerosi cambiamenti che hanno radicalmente modificato il modo di amministrare i Comuni. La nostra autonomia è stata seriamente compromessa da scelte centralizzate che hanno privilegiato i grandi centri urbani. Pensare di rimanere inermi di fronte a tali cambiamenti vorrebbe dire condannare il nostro territorio all'irrilevanza. Non è quello che vogliamo". Nelle prossime settimane si lavorerà al progetto di fusione dei due Comuni, distanti sei chilometri, che insieme formerebbero un'unica amministrazione per circa diecimila abitanti. "Ciò ci consentirà di abbattere radicalmente le tasse in maniera omogenea per tutti i nostri cittadini - proseguono -, valorizzare scuole e le nostre eccellenze".