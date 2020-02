Autostrade, De Micheli: concessionari sono custodi bene di tutti

"I concessionari sono custodi di un bene che è di tutti noi". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, intervenendo all'inaugurazione del viadotto "Madonna del Monte" sull'autostrada A6 Torino-Savona, che sostituisce quello crollato lo scorso 24 novembre a seguito di una frana. "Riuscire ad avere un rapporto equilibrato con i concessionari - ha aggiunto De Micheli - ci permette di guardare al futuro con nuove prospettive, non solo per gestire ciò che già c'è ma anche per costruire cose nuove. I concessionari devono essere capaci di fare il proprio dovere". "Stiamo provando a riscrivere le regole sulla sicurezza - ha sottolineato il ministro - è un atto di civiltà che lo Stato ha l'obbligo di fare nei confronti dei cittadini. Avere delle linee guida comuni ci permette di mettere tutti nelle stesse condizioni per capire" il livello di rischio delle infrastrutture. "In Italia - ha concluso De Micheli - le infrastrutture sono tutte vecchie. Per questo la vera sfida è realizzare un progetto che vada bene per il futuro. Un progetto che garantisca che tra venti anni il lavoro fatto oggi serva a qualcosa".