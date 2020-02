Agricoltura: Piemonte, da Regione 10 mln per aree montane

La Regione Piemonte destina 10 milioni di euro alle aree rurali delle Valli Maira e Grana, Val d'Ossola, Valli di Lanzo e Valle Bormida. Lo ha deciso la giunta di Alberto Cirio che oggi ha approvato la proposta dell'assessore all'agricoltura, Marco Protopapa. "Il bando, che verrà pubblicato a breve - spiega Protopapa - ha l'obiettivo di sostenere le imprese agricole, agroalimentari e forestali intervenendo così in modo concreto in difesa delle aree rurali delle quattro zone interne individuate, attraverso lo sviluppo di iniziative e progetti in partenariato pubblico e privato e che rispondano alla Snai, la Strategia Nazionale Aree Interne". "Per coordinare gli interventi - annuncia - sarà istitutito un gruppo di lavoro nel quale saranno presenti le diverse Direzioni della Regione".