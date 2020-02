Zampa, visita a Regina Margherita era missione istituzionale

"Non ho preso alcuna posizione circa accorpamenti" dell'ospedale Regina Margherita, dove "mi sono recata in missione istituzionale". È quanto scrive in una nota Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, in merito alla visita di ieri al presidio sanitario. "In qualità di Sottosegretaria alla Salute con delega alla medicina dell'infanzia e all'adolescenza - afferma - ieri mi sono recata a Torino in missione istituzionale all'ospedale infantile Regina Margherita. Obiettivo della mia visita era conoscere direttamente un'eccellenza della sanità pediatrica italiana che fornisce risposte di alto livello alle esigenze di cura dei cittadini di Torino, ma anche di bambine, bambini e adolescenti di altre città e regioni. Non ho preso alcuna posizione circa accorpamenti dell'ospedale". "Qualsiasi uso strumentale del senso della mia visita - conclude - non fa onore alla verità dei fatti com’è facile constatare dalle mie dichiarazioni pubblicamente espresse".