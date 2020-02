Molinari (Lega), ingresso Regione in Slala segnale forte

"L'ingresso della Regione Piemonte nella Fondazione Slala rappresenta un segnale fortissimo di quanto la Lega ponga al centro della propria politica lo sviluppo del Piemonte, e nel caso specifico del polo logistico dell'Alessandrino, in una logica di integrazione del 'sistema Nord-Ovest". E' quanto afferma Riccardo Molinari, presidente dei deputati della Lega e segretario del partito in Piemonte. "Lo scorso anno - aggiunge - abbiamo ottenuto che lo scalo di Alessandria fosse riconosciuto come retroporto di Genova, inserito nella zona logistica semplificata, e abbiamo stanziato i primi fondi per realizzare il progetto" "Nei giorni scorsi - osserva il parlamentare - la sottoscrizione del protocollo di intesa fra Piemonte, Lombardia, Emilia e Liguria sulla logistica aveva scatenato polemiche pretestuose, come se la Regione Piemonte avesse deciso di appoggiare lo sviluppo del piacentino a danno di Alessandria. Ma la realtà è che la Regione Piemonte torna azionista di Slala dopo che il Pd ne era uscito con Chiamparino. Questa scelta della giunta Cirio rende ancora più evidenti i nostri obiettivi di sviluppo per la logistica piemontese, e la centralità che, in questo processo, avrà il territorio alessandrino". "Mi chiedo invece - conclude Molinari - perché il Ministro De Micheli, che è piacentina, non sblocca i fondi per il nostro retroporto e per le zone Logistiche. A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca: ci sarà mica in atto da parte sua un tentativo di scippo?".