Meteo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

A Torino oggi, domenica 23 febbraio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo formazioni di nebbie al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3654m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: anticiclone dominante su tutto il Nord Italia con tempo sempre in prevalenza ben soleggiato tra Piemonte e VDA salvo per qualche velatura di passaggio. Qualche banco di nebbia al primo mattino in pianura padana. Nubi marittime in Liguria, via via più compatte. Clima molto mite a tutte le quote con temperature in ulteriore aumento, in lieve flessione solo in Riviera ligure. Mar ligure poco mosso.