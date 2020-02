Coronavirus: altri due contagiati a Torino

Nella giornata odierna sono emersi altri due casi di contagio da coronavirus in Piemonte: si tratta di una coppia di genitori di una bambina visitata ieri all’Ospedale Regina Margherita di Torino, entrambi asintomatici ma positivi al test. I due che risiedono a Cumiana, nel torinese, e che non manifestano sintomi ma sono stati sottoposti a test a seguito di un colloquio con i sanitari, non sono stati ricoverati, ma resteranno in isolamento nella loro abitazione. A quanto pre avrebbero avuto contatti con una famiglia di Codogno, comune del basso lodigiano indicato come uno dei comuni focolai del virus. Non ci sarebbero, quindi, collegamenti con il manager di una multinazionale lombarda, residente a Torino e ricoverato in ospedale. Le condizioni di quest'ultimo, si apprende dai sanitari, non destano particolari preoccupazioni. In corso al Molinette una riunione per deliberare le prossime misure da intraprendere.