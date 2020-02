Coronavirus: mercati piemontesi restano aperti

"Non è prevista la chiusura dei mercati piemontesi a causa del Coronavirus". Lo rende noto il presidente regionale di Fiva Confcommercio, Battista Marolo, dopo un colloquio con l'assessore alla Sanità piemontese, Luigi Genesio Icardi. In un primo momento - spiega - il testo dell'Ordinanza Ministeriale sembrava poter includere anche i mercati fra gli eventi soggetti a chiusura, ma prima l'ufficio di Presidenza del governatore Alberto Cirio e infine lo stesso assessore alla Sanità hanno confermato che l'attività dei mercati non sarà interrotta. "A oggi i quindicimila ambulanti piemontesi possono continuare a erogare il proprio servizio ai cittadini, anche per scongiurare inutili allarmismi in merito ai rifornimenti di generi alimentari" conclude Marolo che raccomanda "l'osservanza delle misure igieniche previste".