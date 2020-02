Coronavirus: questore Torino, attenti a truffe e fake news

"Invitiamo i cittadini a fare attenzione alle truffe. Ci arrivano segnalazioni di persone che si presentano in case abitate da anziani con il pretesto di falsi controlli sanitari. Nel caso accada, invitiamo tutti a contattare subito le forse dell'ordine". Così il questore di Torino, Giuseppe De Matteo, in occasione del punto stampa di questo pomeriggio sul Coronavirus. “Nessuno si presenterà nelle case per fare accertamenti sanitari - ha chiarito l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi - senza essere prima stato in contatto e averlo concordato con gli interessati". "Abbiamo anche registrato - ha detto ancora il questore - un aumento delle fake news allarmistiche. Ricordiamo che diffondere false informazioni atte a turbare l'ordine pubblico è un reato, e invitiamo i cittadini che vi si imbattano a segnalarlo alle forze dell'ordine". "In ogni caso - ha rimarcato il questore - non si segnalano problemi di ordine pubblico: i cittadini stanno osservando ordinatamente tutte le indicazioni".