Cimiteri: Torino, 1300 domande per 10 posti da operatore

In 1.300 per 10 posti da operatore cimiteriale. Tante sono state le domande arrivate per la selezione pubblica che si è chiusa il 21 febbraio. Il dato è stato fornito oggi in commissione consiliare durante l'audizione dei vertici di Afc, la società del Comune che gestisce i cimiteri e i servizi cimiteriali torinesi. Ai consiglieri il presidente Roberto Tricarico e l'amministratore delegato Antonio Colaianni hanno spiegato che sono stati oltre 11.500 i funerali celebrati l'ultimo anno, con il 36% di cremazioni, e hanno illustrato alcuni progetti, come quello che partirà nel 2021 per la riqualificazione del Campo 21 al cimitero Parco che consegnerà alla città 6 mila nuovi loculi. Nel triennio 2020-2022 sono inoltre previste altre opere come la messa in sicurezza dell'Ossario, il completamento del memoriale delle vittime del rogo della ThyssenKrupp e la sistemazione del pavimento della Collina della Memoria. Quanto ai dati economici, il bilancio preventivo di Afc prevede per quest'anno un risultato gestionale netto di circa 736 mila euro, con 14,9 milioni di ricavi e 14,2 milioni di costi.