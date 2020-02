Coronavirus, rinviata inaugurazione anno giudiziario Corte Conti Piemonte

A causa dell’emergenza epidemiologica del Coronavirus, la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 della Corte dei conti Sezione giurisdizionale Piemonte prevista per venerdì 6 marzo presso la sede del Comando per la Formazione e Scuola d’Applicazione dell’Esercito in Torino, via Arsenale 22, è rinviata a data da destinarsi.