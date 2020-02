Coronavirus: Vigna (Lega), aiuti a imprese per stop Carnevale

La sospensione per l'emergenza Coronavirus dello storico Carnevale di Ivrea così come quello di Chivasso, ha generato un danno economico notevole al territorio. Lo sostiene il deputato eporediese della Lega, Alessandro Giglio Vigna, che ha presentato un'interrogazione al Governo per chiedere sostegno alle attività della città. "Pienamente d'accordo con lo stop - dice il parlamentare - perché la salute dei cittadini viene prima, resta la preoccupazione per il danno economico a carico di esercizi ed imprese di Ivrea e Canavese". L'interrogazione chiede al Governo di predisporre una forma di aiuto e sostegno compensativo per le attività imprenditoriali della città di Ivrea e del territorio che con la sospensione del Carnevale hanno subito un "danno economico rilevante". Il Carnevale d'Ivrea, secondo i dati riportati, ha un giro d'affari di 3 milioni di euro. Un'analoga interrogazione è stata predisposta da Giglio Vigna anche per i danni derivati dallo stop del carnevale di Chivasso.