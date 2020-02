Coronavirus: a Torino incassi commercianti in calo del 50%

"Abbiamo registrato un calo del 50% degli incassi da domenica a oggi". Così il direttore di Ascom Torino Carlo Alberto Carpignano al termine di un incontro, oggi in Prefettura, con il prefetto Claudio Palomba, la sindaca Chiara Appendino e alcuni rappresentanti delle parti economiche per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. "Sono dati allarmanti. Anche a Torino serve mettere in campo le stesse misure che hanno le aziende nelle Zone Rosse".

"I dati della ristorazione sono altalenanti, mentre oggi registriamo la crisi dei bar. Ci sono però alcune zone della città, quelle della movida, frequentate da giovani, che sono meno in difficoltà. Per il commercio alimentare c'è un crollo del 50% delle vendite", spiega Carpignano. "La situazione è davvero preoccupante, c'è una grande Incertezza. Dobbiamo evitare che il territorio venga segnalato in futuro come pericoloso", aggiunge.