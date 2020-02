Coronavirus: Valle (Pd), tavolo di crisi per sistema Cultura

Un tavolo di crisi per il sistema culturale piemontese, colpito come tutto il tessuto economico regionale dai provvedimenti legati al Coronavirus. A chiederlo è il vicepresidente della Commissione Cultura a Palazzo Lascaris Daniele Valle. “Oltre ai settori del commercio e del turismo, un altro settore colpitissimo è quello culturale, costretto a chiudere mostre e musei, altre che ad annullare tutti gli eventi in corso (festival, concerti, rassegne). In Piemonte conta 85 mila addetti suddivisi in 21 mila imprese, quasi tutte piccole o piccolissime, e produce il 4,7 per cento del PIL regionale, per un valore di 5,6 miliardi annui. Lo stop di queste settimane è talmente grave che molte realtà rischiano la chiusura definitiva”. Di qui la richiesta direttamente al governatore Alberto Cirio: “Il Presidente convochi rapidamente un tavolo di crisi, come già fatto da altre regioni, la situazione di incertezza degli operatori è insostenibile, le istituzioni devono fungere da guida e punto di riferimento, soprattutto in questo frangente emergenziale”.