Incontro al vertice (che fu)

Dicono che… si siano incontrati per caso davanti al bar Norman ed erano così contenti di essersi rivisti da non accorgersi che, nel frattempo, venivano paparazzati. Roberto Cota e Ponzio Pelato, al secolo Valerio Cattaneo, i "due presidenti" della passata legislatura regionale di centrodestra, uno a capo della Giunta l’altro del Consiglio, si sono rivisti, ironia della sorte, proprio in quella Torino in cui entrambi, ormai, si sentono forestieri. L’ex governatore, infatti, vive tra Novara e Milano e ha mantenuto nel capoluogo piemontese solo un appoggio per la sua attività di avvocato, mentre Cattaneo è tornato a pieno regime alle sue attività imprenditoriali nel Verbano. A sentirli parlare non hanno nessuna nostalgia della loro vita passata, ma chi li conosce bene sa che se solo si presentasse l'occasione di rientrare nel giro sarebbero pronti a coglierla al volo. Con loro c’era anche il professor Mauro Ronco, l’avvocato di Cattaneo negli anni bui dei procedimenti sulle spese pazze a Palazzo Lascaris.