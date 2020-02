Fca: proposto dividendo 0,7 euro per azione

Il consiglio di amministrazione di Fca ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,7 euro per azione, in crescita del 7,69% rispetto alla cedola precedente, per un totale di 1,1 miliardi di euro distribuito. In caso di approvazione da parte dell'assemblea il prossimo 16 aprile, la cedola sarà staccata il 20 aprile con pagamento il 5 maggio.