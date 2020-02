Meteo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

A Torino oggi, mercoledì 26 febbraio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1208m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Ovest, al pomeriggio forti e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: vento. Piemonte: un fronte freddo da Nord-Ovest attraversa il Nord Italia determinando nubi e precipitazioni sui settori alpini di confine e qualche piovasco non escluso sul Levante ligure; scarsi effetti altrove, dove prevarrà nettamente il sole con al più qualche annuvolamento innocuo di passaggio. Temperature in calo a tutte le quote. Rasserenamenti ovunque in serata eccetto residui nevicate sui crinali alpini confinali. Venti in intensificazione, dapprima in quota e a seguire anche tra Valpadana e Liguria, con componente occidentale. Mar ligure molto mosso a Levante.