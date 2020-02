Tempo: raffiche vento sferzano il Torinese

Il vento ha cominciato a sferzare da questa mattina Torino e alcune aree della provincia. L'Arpa Piemonte segnala che le raffiche hanno raggiunto i 70 km/h nel capoluogo e gli 80 km/h in Valle di Susa. In Valle Orco la stazione Vaudalà, a quota 3270 mt, ha registrato 168 km/h. Il fenomeno dovrebbe essere legato all'ingresso da nord-ovest di una saccatura nord atlantica. In Alta Valle di Susa nevica.