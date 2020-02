Coronavirus, arcivescovo Torino in preghiera da solo per mercoledì delle Ceneri

L'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia si recherà oggi alle 12 al santuario di Nostra Signora della Salute, in Borgo Vittoria, a pregare il Rosario e rinnovare alla Vergine Maria la richiesta di proteggere la popolazione della città e del territorio. L'arcivescovo sarà solo a seguito del divieto di celebrazioni religiose pubbliche deciso fino a sabato in tutto il Piemonte per evitare il rischio di diffusione del coronavirus. A questo proposito, in un'intervista rilasciata al settimanale diocesano 'La voce e il tempo' in edicola da oggi, monsignor Nosiglia ricorda di aver accolto le disposizioni regionali per offrire ogni possibile garanzia alla tutela della salute dei cittadini. "Anche se - osserva l'Arcivescovo - tale proibizione è una scelta che penalizza solo una componente della città lasciando invece non presidiati, dal punto di vista delle difese immunitarie, altri spazi pubblici frequentati da numeri ben maggiori di cittadini, come supermercati, metrò, mezzi pubblici e così via".