Coronavirus: Vercelli, messa delle Ceneri in diretta facebook

L'arcivescovo di Vercelli, Marco Arnolfo, ha comunicato che il rosario e la messa del mercoledì delle Ceneri, in programma oggi, verranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook dell'Arcidiocesi. "La Chiesa eusebiana - scrive la Curia in una nota -, pur nella sofferenza e nella prova dell'ora presente, persevera in questo modo nel suo impegno di presenza orante sul territorio cittadino e diocesano". Alle 17.30 mons. Arnolfo reciterà il rosario al Santuario diocesano della Madonna degli Infermi, "per rinnovare alla Beata Vergine la fiduciosa richiesta di preservare la Diocesi dai pericoli che travagliano territori a noi vicini", e alle 20,45 celebrerà la messa delle Ceneri nella cattedrale di Vercelli. Entrambe le celebrazioni si terranno a porte chiuse, ma saranno trasmesse in streaming sulla pagina ufficiale dell'Arcidiodesi. "Molti - concludono - potranno in tal modo unirsi spiritualmente e prendere parte dalle loro case alla liturgia celebrata, riscoprendo così il valore della famiglia chiesa domestica".