Camera commercio Torino, il 2 marzo nuovo presidente

L’insediamento del nuovo Consiglio e l’elezione del Presidente della Camera di commercio di Torino si svolgeranno lunedì 2 marzo.

A seguito delle recenti precauzioni imposte per motivi sanitari, non è prevista nessuna cerimonia pubblica né per le autorità né per la stampa. Subito dopo verrà emanato il comunicato stampa.