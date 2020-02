Coronavirus: Castelli, in arrivo decreto per sospensione tributi imprese

Entro la prossima settimana dovrebbe essere emanato un decreto contenente la sospensione di tributi a carico delle imprese e misure a sostegno delle aziende esportatrici. Lo ha annunciato a Radio Cusano Campus il vice ministro all'Economia, Laura Castelli che ha sottolineato: "stiamo chiudendo un testo che avrà la funzione di sospendere altri tributi dedicati alle imprese. Inoltre, nel provvedimento, ci sarà il finanziamento di un fondo molto importante che lo Stato utilizza a sostegno delle imprese esportatrici con finanziamenti agevolati a favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane" Castelli ha poi evidenziato la necessità di "sostenere le riprogrammazioni" degli eventi rinviati a causa del Coronavirus anche "agevolando le piccole aziende a tornare a partecipare per questo stiamo ragionando di indennizzi attraverso i crediti d'imposta. L'obiettivo - ha spiegato - è che non vengano licenziati i lavoratori di quelle imprese che hanno dovuto sospendere l'attività, quindi non solo cassa integrazione ma sostegno per esempio sulla parte dei contributi in modo che l'imprenditore, magari di una piccola azienda non debba licenziare ma possa mantenere la forza lavoro".