Coronavirus: assessori cultura piemontesi, Roma ci sostenga

Assessori comunali e regionali alla cultura, dal Piemonte, chiedono al Governo un sostegno al comparto, duramente colpito dall'emergenza Coronavirus. L'iniziativa è partita dall'assessora torinese Francesca Leon, che insieme a molti colleghi domanda "misure straordinarie per sostenere l'intero settore dei beni culturali, del cinema e dello spettacolo". Domani, spiega Leon in un post su Facebook, il prefetto Claudio Palomba e la sindaca Chiara Appendino incontreranno, insieme al mondo produttivo, rappresentanti del settore culturale "per discutere insieme misure e azioni per affrontare la crisi di questi giorni e le conseguenze di medio periodo". "Non sono - osserva - solo le conseguenze nel breve periodo a preoccuparci: il prevedibile calo dei flussi turistici e l'annullamento delle uscite scolastiche avranno conseguenze importanti per la città nei prossimi mesi". "Abbiamo chiesto - aggiunge Leon - che si lavori per perseguire una ragionata e graduale riapertura delle sedi museali, dei luoghi di spettacolo e intrattenimento, di concerto con le Regioni e il ministro della Salute Roberto Speranza. In momenti difficili come questi la riapertura dei luoghi della cultura può essere il punto da cui ripartire come comunità.