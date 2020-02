Coronavirus: a Novara 3 casi positivi

Tre nuovi probabili casi di Coronavirus sono stati scoperti a Novara: pazienti sono risultati positivi al primo test e sono in attesa della conferma da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Lo comunica la Regione Piemonte, sottolineando che "una famiglia del novarese, composta dai due genitori e da un figlio minorenne, è da ieri sera precauzionalmente ricoverata all'ospedale di Novara, in attesa che l'Istituto superiore di Sanità convalidi o meno l'esito delle prime analisi, che hanno dato risultato positivo al test sul Coronavirus Covid19, collocando i pazienti nella definizione di caso probabile". Nessuno dei tre novaresi al momento presenta sintomi. Il padre ha però dichiarato di aver avuto contatti con persone residenti nella zona rossa della Lombardia".

I tre possibili nuovi casi positivi al Coronavirus in Piemonte sono di Borgo Ticino (Novara): i genitori hanno 44 anni, il bambino 6: da ieri sera sono ricoverati in isolamento nel reparto Malattie infettive dell'Aou di Novara, ma sono in buone condizioni. Il risultato del secondo test è atteso domani o al più tardi sabato. L'uomo lavora in una ditta della Lombardia, in un paese appena al di là Ticino e del confine piemontese: nella stessa azienda lavorava una persona che è risultata affetta da Coronavirus. Ieri sera la famiglia di Borgo Ticino ha deciso di chiamare il 118 poiché da qualche giorno accusavano raffreddore e tosse. I sanitari hanno deciso di trasportarli all'ospedale di Novara dove sono stati ricoverati in isolamento. Ora l'Asl, con la sua struttura specifica, opererà per risalire agli spostamenti compiuti dalla famiglia negli ultimi giorni e verificare se altre persone del paese non siano rimaste contagiate.