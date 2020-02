Coronavirus: chiuso hotel di Alessandria

E' stato temporaneamente chiuso, per "operazioni di sanificazione" l'hotel alla periferia di Alessandria dove ha soggiornato la Pianese, la squadra toscana di Serie C del calciatore positivo al test sul Coronavirus. Il provvedimento è stato deciso con un'ordinanza contingibille e urgente firmata - in assenza del sindaco - dal vicesindaco Davide Buzzi Langhi, in ottemperanza alle disposizioni dell'ASL di Alessandria. L'albergo potra' essere riaperto solo dopo il nulla osta da parte del Servizio di Igiene e Sanita' Pubblica - Dipartimento di Prevenzione dell'ASL AL, senza ulteriore provvedimenti da parte dell'amministrazione comunale.