Coronavirus: British Airways cancella 56 voli per nord Italia

La British Airways cancellerà voli per l'Italia tra il 14 e il 28 marzo a causa del coronavirus. Lo riporta la Bbc specificando che a essere interrotti sono 56 voli di andata e ritorno, da Heathrow e Gatwick, con destinazione diverse città italiane tra cui Milano, Bologna, Venezia e Torino. Il collegamenti con Seul, capitale della Corea del Sud, saranno effettuati un giorno sì e uno no e sono cancellati sei voli per Singapore fino al 15 marzo.