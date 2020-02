Coronavirus: Agenzia delle Entrate, usare servizi telematici

Gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate nella Regione Piemonte sono regolarmente aperti per garantire il pubblico servizio. "Tuttavia, nell'ottica del massimo contenimento del contagio - spiega in una nota l'Agenzia - sono state adottate delle misure per limitare il flusso di utenza presso gli uffici aperti al pubblico. A tutela della salute pubblica l'Agenzia delle Entrate in Piemonte, confidando nella massima collaborazione dei cittadini, suggerisce di limitare l'accesso presso gli uffici ai casi strettamente necessari al fine di evitare soste, anche prolungate, in luoghi chiusi ed affollati, quali le sale di attesa e, nel contempo, invita ad utilizzare maggiormente i servizi telematici disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Infatti, molti dei servizi erogati agli sportelli sono fruibili in modalità telematica come la registrazione di contratti di locazione, la richiesta di visure catastali, del duplicato della tessera sanitaria e del codice fiscale, l'assistenza per una comunicazione di irregolarità inviata dall'Agenzia delle Entrate, la compilazione della dichiarazione di successione".