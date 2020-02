Coronavirus: Lega, il Pd la smetta di predicare

"Stiamo lavorando per aiutare i cittadini e il sistema economico, il Pd la smetta di predicare": così il capogruppo della Lega in Regione Piemonte, Alberto Preioni, commentando il messaggio pubblicato su Instagram dal capogruppo del Pd, Domenico Ravetti, che chiede 15 milioni per l'emergenza Coronavirus. "Non basta 1 milione di euro - domanda Preioni - ne servirebbero 15? Ravetti lo dica al suo governo. Il sistema economico piemontese non ha bisogno delle prediche del Pd, che come tutti sanno siede a Roma tra i banchi della maggioranza e ha facoltà di spingere il Governo a erogare quanto ritiene necessario". "Per quanto ci riguarda - aggiunge - stiamo facendo tutto il possibile per mettere a disposizione dei cittadini e del sistema economico piemontese le misure più idonee. L'amministrazione sta attingendo dal bilancio quanto possibile allo scopo di alleviare le difficoltà che commercio, turismo, cultura e gli altri settori stanno incontrando. Ieri in I Commissione si è previsto lo stanziamento di un milione di euro e una moratoria sui mutui delle aziende colpite. Ma senza lo Stato - rimarca - le Regioni possono fare poco".