Torino, meno voli per Italia, Francia e Romania

L'aeroporto di Torino registra al momento alcune riduzioni di frequenze a partire dal 7 marzo, dovute all'emergenza sanitaria in corso a livello nazionale per l'epidemia da Coronavirus. Saranno ridotti i voli da Torino verso alcune destinazioni in Italia, Moldova, Romania, Gran Bretagna e Francia, che continueranno a essere servite. Lo rende noto la Sagat, la società che gestisce lo scalo di Torino. Nei primi tre giorni, da lunedì 24 a mercoledì 26 marzo, successivi all'avvio delle procedure di gestione dell'emergenza sanitaria in Piemonte, è stata registrata una contrazione del traffico complessiva pari al 22% sullo stesso periodo 2019, a causa del minore tasso di riempimento degli aerei.