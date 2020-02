Coronavirus: Asl Torino, bassa affluenza e clima sereno

Bassa affluenza di pazienti e clima sereno tra il personale nei pronto soccorso degli ospedali torinesi visitati in queste ore dai vertici dell'Asl Città di Torino, il commissario Carlo Picco, il direttore sanitario Edoardo Tegani e il direttore di emergenza e accettazione, Emilpaolo Manno, per verificare sul campo i percorsi e il comfort delle tende pneumatiche del pre-triage allestite nei giorni scorsi. "I percorsi di accesso al Pronto soccorso risultano ben definiti e rispettati, le tende adeguatamente riscaldate ed il personale ben equipaggiato", rileva in una nota l'Asl che "ringrazia tutti gli operatori sanitari schierati in prima linea, nell'emergenza Coronavirus".