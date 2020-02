Clienti aggrediscono poliziotti, sospesa licenza discoteca

Una discoteca nella zona di Borgo Vittoria, a Torino, il Notorius, è stata chiusa per 30 giorni con provvedimento del questore. Nel corso di un controllo, lo scorso 22 febbraio, gli agenti della Divisione Pas hanno verificato che il locale, nonostante fosse interdetto al pubblico, era colmo di persone. Nel corso dell'intervento sono anche stati aggrediti da alcuni clienti. Il titolare è stato denunciato per non avere predisposto un sistema di monitoraggio in tempo reale del numero dei presenti, e multato inosservanze relative alle prescrizioni sulla sicurezza antincendio. Lo scorso 20 gennaio le Forze dell'Ordine erano intervenute per la segnalazione di un litigio tra due avventori. Nell'ottobre del 2018 la licenza alla discoteca era già stata sospesa una prima volta.