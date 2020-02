Coronavirus: Via Lattea a Conte, basta terrorismo mediatico

"La delicata e complessa vicenda sanitaria che ci investe ormai da molti giorni non può più essere accompagnata da un persistente e invasivo panico mediatico". Così l'Unione Montana Via Lattea si rivolge al premier Conte per chiedergli di mettere fine "all'inspiegabile bombardamento mediatico a cui assistiamo ormai da tempo". Solo se cessa, "il nostro comprensorio può ripartire e ridecollare", pur nel "pieno rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni che provengono dalla comunità scientifica e dagli organi istituzionali". Dell'Unione montana fanno parte i comuni di Cesana, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx e Sestriere. Quello della Via Lattea è uno tra i più importanti comprensori nazionali degli sport invernali. La sua offerta commerciale per la stagione 2020-2021 rischia di risentire pesantemente della situazione creatasi, con la chiusura di molti esercizi e con il licenziamento di centinaia di persone. "Se non si inverte rapidamente la rotta - conclude la Via Lattea -, non lamentiamoci se tra qualche mese faremo i conti con il baratro e la crisi irreversibile di intere zone territoriali".