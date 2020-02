Coronavirus: sindacati Piemonte, misure urgenti per tutti

Le misure urgenti decise dal governo a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese colpite dall'emergenza Coronavirus non devono riguardare solo i comuni della zona rossa, ma tutte le situazioni che a causa delle ordinanze emesse per ridurre i rischi di contagio hanno interrotto o ridotto le loro attività. Lo chiedono Cgil, Cisl e Uil del Piemonte. "In particolare le lavoratrici e i lavoratori delle attività di servizio legate alla chiusura delle scuole, dei musei, delle attività culturali e sportive - spiegano i sindacati - per la grandissima parte non hanno la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali e quindi senza interventi specifici hanno perso e perderanno le retribuzioni. Riteniamo inoltre che anche per i lavoratori che possono utilizzare gli ammortizzatori si debbano escludere tali periodi dei conteggi per i massimali di fruizione". Cgil, Cisl e Uil del Piemonte ritengono "urgente la predisposizione di misure chiare e precise anche per evitare comportamenti e scelte unilaterali da parte delle imprese che rischiano di danneggiare i dipendenti" e "ringraziano le lavoratrici e i lavoratori della sanità, della protezione civile, delle forze dell'ordine, del volontariato che si sono impegnati e si impegneranno con grandissima abnegazione per garantire salute e sicurezza a tutti noi cittadini".