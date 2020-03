Coronavirus: Bergesio (Lega), ripartenza Piemonte bel segnale

"La decisione di riaprire scuole, musei, cinema, piscine, attività sportive è davvero un bel segnale per la comunità piemontese e il Paese intero. Un ritorno alla normalità e a quella vivacità produttiva che caratterizza il territorio, per il quale ringraziamo il Governatore della Regione Piemonte, l'assessore alla Salute e tutta la Giunta, che hanno sempre lavorato per un obiettivo di salute pubblica fondamentale, i volontari e i medici". Lo afferma, in una nota, il senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio. "Anche se siamo coscienti che l'attenzione deve restare alta, - aggiunge Bergesio - ci auguriamo di potere definitivamente voltare pagina e scrivere la parola fine a questo incubo che rischia di mettere in ginocchio la nostra economia. Grazie, infine, a tutto il personale del sistema sanitario e del mondo del volontariato per la cura, la dedizione e la professionalità che stanno dimostrando nel prevenire e contrastare l'epidemia".