Pistola in casa, carabinieri arrestano architetto

Nella sua abitazione a Nole (Torino) aveva una pistola Bernardelli calibro 7,65 con caricatore, illegalmente detenuta. Per questo motivo un architetto di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri di Mathi. La perquisizione è avvenuta nell'ambito dei controlli per contrastare la detenzione illegittima di armi disposti dal comandante provinciale dei carabinieri di Torino, colonnello Francesco Rizzo, su tutto il territorio della provincia di Torino. Le indagini proseguono per stabilire se la pistola sia stata utilizzata per commettere reati.